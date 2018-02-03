تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام طنطا

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق طنطا في مساء يوم غداً الأحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولن يجد فريق الزمالك أمامه أي خيار في هذه المباراة سوف تحقيق الانتصار، وذلك من أجل الخروج من سلسلة النتائج السلبية التي حققها في الآونة الأخيرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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قائمة فريق الزمالك في مباراته أمام طنطا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي / عمر صلاح

خط الدفاع: إسلام جمال / حازم إمام / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / مؤيد العجان / محمد عبد الغني

خط الوسط: محمود عبد العاطي / معروف يوسف / أحمد داوودا / محمود عبد العزيز / أحمد مدبولي / أيمن حفني / محمد الشامي / عماد فتحي / عبد الله جمعة / محمد عنتر

خط الهجوم: نانا بوكو

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