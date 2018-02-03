موعد مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد تاون في الدوري الانجليزي اليوم السبت 3/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق هدرسفيلد تاون في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي على ملعب أولد ترافورد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد تاون

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد تاون في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد تاون

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد تاون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / فيكتور ليندلوف / كريس سمالينج / لوك شو

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / أليكسيس سانشيز / بول بوغبا / أنطوني مارسيال

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

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