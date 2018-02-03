موعد مباراة الفيصلي والتعاون بمشاركة “عصام الحضري” و”عماد متعب” و”صالح جمعة” في الدوري السعودي اليوم السبت 3/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الفيصلي والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الفيصلي نظيره فريق التعاون اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الفيصلي والتعاون

ستُقام مباراة الفيصلي والتعاون اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة 14:40 عصراً بتوقيت القاهرة والساعة 15:40 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والتعاون

ستكون مباراة الفيصلي والتعاون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت وذلك على القمر الصناعي عرب سات.

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