موعد مباراة الاتفاق والفتح بمشاركة “أحمد الشيخ” و”حسين السيد” و”عبد الشافي” في الدوري السعودي اليوم السبت 3/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الاتفاق والفتح في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الاتفاق نظيره فريق الفتح في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الاتفاق والفتح

ستُقام مباراة الاتفاق والفتح في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والفتح

ستكون مباراة الاتفاق والفتح منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت وذلك على القمر الصناعي عرب سات

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