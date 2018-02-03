موعد مباراة أرسنال وإيفرتون بمشاركة “محمد النني” في الدوري الانجليزي اليوم السبت 3/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق أرسنال نظيره فريق إيفرتون في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي على ملعب الإمارات، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة أرسنال وإيفرتون

ستُقام مباراة أرسنال وإيفرتون في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وإيفرتون

ستكون مباراة ارسنال وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق أرسنال المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: بيتر تشيك

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال

خط الوسط: تشاكا / أرون رامسي / هينريك مخيتاريان / مسعود أوزيل / بيير إيميريك أوباميانغ

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت

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