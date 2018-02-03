بعثة الأهلي تحط الرحال في الإسكندرية تحضيراً لمواجهة الاتحاد السكندري

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك من أجل الاستعداد للمباراة المقبلة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم غداً الأحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة فريق الأهلي متواجدة في العاصمة السعودية الرياض منذ يوم الخميس الماضي، وذلك من أجل المشاركة في مهرجان اعتزال النجم السعودي السابق فؤاد أنور في مساء يوم أمس الجمعة، علماً بأن فريق الأهلي قرر إراحة العديد من عناصره الأساسية في هذه المواجهة تحضيراً لمواجهة فريق الاتحاد السكندري.

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وسوف يخوض فريق الأهلي مرانه الختامي تحضيراً لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم السبت، على أن يخوض المباراة مع فريق الاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة في يوم غداً الأحد.

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