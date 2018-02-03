موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي اليوم السبت 3/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي، يستقبل فريق ليل نظيره فريق باريس سان جيرمان في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل

ستُقام مباراة باريس سان جيرمان وليل في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليل

ستكون مباراة باريس سان جيرمان وليل منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: داني ألفيس / تياغو سيلفا / ماركينيوس / يوري بيرشيش

خط الوسط: لاسانا ديارا / ماركو فيراتي / خافيير باستوري

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / نيمار جونيور / إدينسون كافاني

إقرأ أيضاً: بعثة الأهلي تحط الرحال في الإسكندرية تحضيراً لمواجهة الاتحاد السكندري