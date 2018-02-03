موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني اليوم السبت 3/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني، يستقبل فريق ماينز نظيره فريق بايرن ميونخ اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز

ستُقام مباراة بايرن ميونخ وماينز اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وماينز

ستكون مباراة بايرن ميونخ وماينز منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 هي الناقلة للمباراة.

تشكيلة فريق بايرن ميونخ المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيفين أورلايش

خط الدفاع: رافينيا / جيروم بواتينغ / نيكولاس سولي / ديفيد ألابا

خط الوسط: خافي مارتينيز / تياغو ألكانتارا / أريين روبن / توماس مولر / فرانك ريبيري

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

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