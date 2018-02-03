Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ليفانتي نظيره فريق ريال مدريد في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي على ملعب سيوتات دي فالنسيا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي

ستُقام مباراة ريال مدريد وليفانتي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي

ستكون مباراة ريال مدريد وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق عصام الشوالي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش

خط الهجوم: جاريث بيل / كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة

إقرأ أيضاً: موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الاسباني اليوم السبت 3/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة