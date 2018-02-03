تعرف على قائمة طنطا في مباراته القادمة أمام الزمالك

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا تحضيراته اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن أسامة عرابي، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته القادمة أمام مضيفه فريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز في مساء يوم غداً الأحد.

ومن المقرر أن تصل بعثة فريق طنطا إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت، على أن تُقام المباراة بين الطرفين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة من مساء يوم غداً الأحد على ملعب القاهرة الدولي.

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قائمة فريق طنطا في مباراته أمام الزمالك

أحمد ربيع الشيخ / محمد العربي / محمد العشري / محمد أسعد / أحمد خالد / رضا العزب / محمود غالي / مصطفى أمين / علاء البدري / جوزيف بيسة / حسام غالي / حسين حلمي / محمد جابر / أحمد قطاوي / دينيس تيته / إسلام الفار / حمادة جلال / سيف الدين الجزيري / محمد الشاذلي

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