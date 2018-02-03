فيديو: بيرنلي يفرض التعادل على صاحب الصدارة مانشستر سيتي

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أشعل فريق بيرنلي الصراع من جديد على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ضيفه فريق مانشستر سيتي صاحب الصدارة، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب تيرف مور اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي.

وقد نجح في تسجيل هدف فريق مانشستر سيتي الوحيد في المباراة البرازيلي دانيلو في الدقيقة الثانية والعشرين، ولكن فريق بيرنلي تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثانية والثمانين من عمر المباراة عبر لاعبه يوهان بيرغ، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 69 نقطة مواصلاً تربعه على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع فريق بيرنلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع في الترتيب.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

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