فيديو: إشبيلية يتعرض لخسارة قاسية خارج أرضه على يد مضيفه إيبار

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تعرض فريق إشبيلية إلى خسارة قاسية خارج أرضه على يد مضيفه فريق إيبار بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق إيبار كلاً من كيكي في الدقيقة الأولى وفابيان في الدقيقة السابعة عشر والدقيقة الحادية والستين وإيفان في الدقيقة الثانية والثلاثين وأربيلا في الدقيقة الثالثة والثمانين، فيما نجح في تسجيل هدف فريق إشبيلية الوحيد في المباراة اللاعب بابلو سارابيا في الدقيقة الحادية والعشرين من ركلة جزاء.

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وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق إشبيلية عند 33 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما رفع فريق إيبار رصيده إلى 32 في المركز السابع في الترتيب.

ملخص مباراة إشبيلية وإيبار

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