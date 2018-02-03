فيديو: التعاون يُحقق فوزاً صعباً خارج أرضه على حساب الفيصلي بمشاركة “الحضري” و”متعب”

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حقق فريق التعاون فوزاً صعباً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الفيصلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق التعاون في المباراة اللاعب سيدريك في الدقيقة السادسة والثمانين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع العشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق التعاون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما استقر رصيد فريق الفيصلي عند 30 نقطة في المركز الثالث في الترتيب.

ملخص مباراة الفيصلي والتعاون

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