فيديو: أرسنال يكتسح إيفرتون في أولى مباريات أوباميانغ مع الغانرز

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حقق فريق أرسنال فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أرسنال أرون رامسي في الدقيقة السادسة والدقيقة التاسعة عشر والدقيقة الرابعة والسبعين ولوران كوسيلني في الدقيقة الرابعة عشر والوافد الجديد بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة السابعة والثلاثين، فيما نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق إيفرتون في المباراة كالفيرت لوين في الدقيقة الرابعة والستين.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق أرسنال رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق إيفرتون عند 31 نقطة في المركز العاشر في الترتيب.

ملخص مباراة أرسنال وإيفرتون

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