فيديو: شاهد أبرز أهداف وملخصات مباريات الدوريات الأوروبية والعربية يوم السبت 3/2/2018

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شهد يوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي العديد من المباريات على مستوى كافة أنحاء العالم، وفي هذا المقال سوف نقوم بتسليط الضوء لكم على أبرز أهداف وملخصات هذه المباريات، وذلك في مسابقات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الفرنسي والدوري الألماني والدوري الإيطالي، إضافة إلى الدوري المصري الممتاز وأيضاً الدوري السعودي للمحترفين.

والبداية مع مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي أبرز مباريات يوم السبت سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق بيرنلي، فيما حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على حساب ضيفه فريق هدرسفيلد تاون بهدفين مقابل لا شئ.

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وقد شهدت هذه المباراة تسجيل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز أولى أهدافه مع فريق الشياطين الحمر، وفي مباراة أخرى اكتسح فريق أرسنال ضيفه فريق إيفرتون عقب فوزه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضاً في يوم السبت نجح المدافع المصري الدولي أحمد حجازي في تسجيل هدف لمصلحة فريقه وست بروميتش ألبيون، وذلك في المباراة التي فاز فيها فريق ساوثهامبتون على حساب مضيفه فريق وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد تاون

ملخص مباراة أرسنال وإيفرتون

ملخص مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

هدف النجم المصري أحمد حجازي في مرمى فريق ساوثهامبتون

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وفي مسابقة الدوري الفرنسي جمعت أبرز مباراة في يوم السبت بين فريق باريس سان جيرمان وبين مضيفه فريق ليل، وفي هذه المباراة نجح فريق باريس سان جيرمان في تأكيد قوته في الموسم الحالي بعدما حقق فوزاً سهلاً بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق باريس سان جيرمان في المباراة كلاً من الإسباني يوري بيرشيش في الدقيقة الخامسة والأربعين والبرازيلي نيمار جونيور في الدقيقة السابعة والسبعين والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة السابعة والثمانين.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وليل

وفي مسابقة الدوري الإسباني تعرض فريق إشبيلية إلى خسارة مفاجئة خارج أرضه على يد مضيفه فريق إيبار بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، فيما سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما خارج أرضه أمام مضيفه فريق ليفانتي.

وسجل أهداف الفريق الملكي في المباراة كلاً من المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس والإسباني إيسكو ، فيما سجل أهداف فريق ليفانتي في المباراة كلاً من اللاعب إيمانويل بواتينغ والنجم الإيطالي باتزيني.

ملخص مباراة إشبيلية وإيبار

ملخص مباراة ريال مدريد وليفانتي

أما على مستوى الدوريات العربية وتحديداً مسابقة الدوري المصري الممتاز، فكانت أبرز مباراة في يوم السبت التي جمعت بين فريق الإسماعيلي وبين ضيفه فريق الإنتاج الحربي على ملعب الإسماعيلية في أول مباراة للمدير الفني البرتغالي بيدرو مع فريق الدراويش.

وفي هذه المباراة نجح فريق الإسماعيلي في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه فريق الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شئ، وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الإسماعيلي كلاً من الكولومبي دييجو كالديرون في الدقيقة الثالثة وإبراهيم حسن في الدقيقة السابعة والثمانين.

ملخص مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي

وفي مسابقة دوري الخليج العربي أو مسابقة الدوري الإماراتي، لفتت الأنظار كلها المباراة التي جمعت بين فريق العين وبين ضيفه فريق عجمان على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، علماً بأن فريق العين نجح في تحقيق انتصار ساحق على حساب ضيفه بسبعة أهداف مقابل لا شئ ومنها وقع النجم المصري حسين الشحات على هاتريك شخصي لوحده.

حيث سجل أهداف فريق العين كلاً من النجم المصري حسين الشحات في الدقيقة الثامنة والدقيقة الخامسة والعشرين والدقيقة الثانية والثمانين، كما سجل أيضاً ماركوس بيرغ في الدقيقة الرابعة عشر والبرازيلي كايو في الدقيقة الثلاثين ومحمد في الدقيقة الحادية والخمسين وأحمد خليل في الدقيقة السابعة والسبعين.

أهداف النجم المصري حسين الشحات في مرمى فريق عجمان

وفي مسابقة الدوري السعودي للمحترفين شهد يوم السبت إقامة ثلاثة مباريات، حيث حقق فريق التعاون الفوز بصعوبة بالغة على حساب مضيفه فريق الفيصلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، كما حقق فريق الاتفاق الفوز بصعوبة أيضاً على حساب ضيفه فريق الفتح بهدفين مقابل هدف واحد.

وقد شهدت هذه المباراة تسجيل النجم المصري الواعد أحمد الشيخ أولى أهدافه مع فريق الاتفاق، وفي المباراة الأخيرة نجح فريق النصر في تحقيق الفوز على حساب ضيفه المتواضع فريق أُحد بهدفين مقابل لا شئ.

هدف النجم المصري أحمد الشيخ في مرمى فريق الفتح

ملخص مباراة التعاون والفيصلي بمشاركة “عصام الحضري” و”عماد متعب”

ملخص مباراة الاتفاق والفتح بمشاركة “أحمد الشيخ” و”حسين السيد” و”محمد عبد الشافي”

ملخص مباراة النصر وأُحد

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