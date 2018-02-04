نجم جديد من الأهلي مرشح للرحيل إلى الدوري السعودي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي أن نجم جديد من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بات مرشحاً للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء إلى المملكة العربية السعودية، ولكن هذه المرة في الميركاتو الصيفي المقبل بعدما وصل له عرضاً من جانب أحد الأندية السعودية منذ أيام قليلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن أحد أندية الدوري السعودي قد أرسل عرضاً رسمياً إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الواعد كريم نيدفيد لاعب وسط فريق الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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ومن جانبه كان النادي الأهلي قد وافق في الميركاتو الشتوي الماضي على إعارة 6 لاعبين إلى أندية مختلفة في الدوري السعودي للمحترفين، مما فتح الباب بالتالي أمام جميع الأندية السعودية وأيضاً الخليجية لكي تطمع في خدمات بعض نجوم فريق الأهلي وخاصة الذين لا يحظون بالفرصة من أجل المشاركة بصفة أساسية في المباريات مع المارد الأحمر.