تعرف على تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام الاتحاد

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في يوم أمس السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام الاتحاد

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: باسم علي / محمد هاني / أيمن أشرف / علي معلول

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / وليد سليمان / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

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