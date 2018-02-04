موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الانجليزي اليوم الاحد 4/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق توتنهام هوتسبير في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي على ملعب أنفيلد رود، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير

ستُقام مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير

ستكون مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

تشكيلة ليفربول المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / جويل ماتيب / روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون / إيمري كان / جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو

تشكيلة توتنهام هوتسبير المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: هوغو لوريس

خط الدفاع: سيرج أورييه / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / بن ديفيس

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين

خط الهجوم: هاري كين

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