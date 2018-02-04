موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الاسباني اليوم الاحد 4/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني، يستقبل فريق إسبانيول نظيره فريق برشلونة في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي على ملعب كورنيا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول

ستُقام مباراة برشلونة وإسبانيول في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول

ستكون مباراة برشلونة وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / باولينيو

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز

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