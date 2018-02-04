موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري اليوم الاحد 4/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الاتحاد السكندري نظيره فريق الأهلي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي على ملعب برج العرب، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ستُقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ستكون مباراة الأهلي والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة النيل للرياضة إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورتس وأيضاً قناة أون سبورت.

تشكيلة الأهلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: باسم علي / محمد هاني / أيمن أشرف / علي معلول

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / وليد سليمان / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

إقرأ أيضاً: موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الاسباني اليوم الاحد 4/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة