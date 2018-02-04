موعد مباراة الزمالك وطنطا في الدوري المصري اليوم الاحد 4/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الزمالك وطنطا في مسابقة الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الزمالك نظيره فريق طنطا في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي على ملعب القاهرة الدولي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الزمالك وطنطا

ستُقام مباراة الزمالك وطنطا في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطنطا

ستكون مباراة الزمالك وطنطا منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة النيل للرياضة إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورتس وأيضاً قناة أون سبورت.

تشكيلة الزمالك المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / إسلام جمال / مؤيد العجان

خط الوسط: طارق حامد / أحمد داوودا / محمد عنتر / أيمن حفني / عماد فتحي

خط الهجوم: نانا بوكو

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري اليوم الاحد 4/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة