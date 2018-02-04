موعد مباراة الاتحاد والأهلي بمشاركة “مؤمن زكريا” ضد “محمود عبد المنعم كهربا” في الدوري السعودي اليوم الاحد 4/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الاتحاد نظيره فريق الأهلي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي على ملعب الجوهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي

ستُقام مباراة الاتحاد والأهلي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي

ستكون مباراة الاتحاد والأهلي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون كلاً من المعلق سمير المعيرفي هو معلق المباراة إضافة إلى المعلق عيسى الحربين.

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