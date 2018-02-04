موعد مباراة الشباب والرائد بمشاركة “محمود عبد الرازق شيكابالا” في الدوري السعودي اليوم الاحد 4/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الشباب والرائد في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الشباب نظيره فريق الرائد في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الشباب والرائد

ستُقام مباراة الشباب والرائد في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الشباب والرائد

ستكون مباراة الشباب والرائد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات.

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