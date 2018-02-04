فيديو: روما يعود من جديد إلى سكة الانتصارات بفوز صعب على هيلاس فيرونا

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نجح فريق روما في العودة من جديد إلى سكة الانتصارات عقب فوزه الصعب خارج أرضه على حساب مضيفه فريق هيلاس فيرونا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي.

وقد نجح في تسجيل هدف فريق روما الوحيد في المباراة اللاعب التركي الصاعد أوندر في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق روما رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق هيلاس فيرونا عند ستة عشر نقطة في المركز التاسع عشر في الترتيب.

ملخص مباراة روما وهيلاس فيرونا

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