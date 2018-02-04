مرتضى منصور يواصل حربه الشرسة ضد التوأم والعميد

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واصل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً حربه الشرسة اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي، وذلك ضد كلاً من الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي وشقيقه التوأم الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي المصري البورسعيدي إضافة إلى العميد الكابتن أحمد حسن محلل قناة دي إم سي سبورتس حالياً.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأحد للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أكد المستشار مرتضى منصور أنه توجد محاولات من أجل الصلح بينه وبين التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد أحداث الفترة الماضية، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لن يجلس مع كلاً من الثنائي على طاولة واحدة إلا حينما يقوم بزيارة كلاً منهما في السجن.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن كافة الاتهامات التي توجيهها له في الفترة الماضية من طرف الكابتن أحمد حسن تُعتبر باطلة، وبناءً على ذلك سوف يقوم بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام من أجل حبسه هو أيضاً في السجن بسبب هذه الاتهامات الباطلة.

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