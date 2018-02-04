طلائع الجيش يخطف فوزاً ثميناً من أمام ضيفه إنبي

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نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق فوزاً صعباً للغاية وثميناً أيضاً على حساب ضيفه فريق إنبي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي.

وقد سجل الهدف الوحيد لفريق طلائع الجيش في المباراة اللاعب مؤمن إبراهيم في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق طلائع الجيش رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق إنبي عند 32 نقطة في المركز السادس في الترتيب.

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