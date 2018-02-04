يوفنتوس يكتسح ساسولو بسباعية وينفرد بصدارة الكالتشيو مؤقتاً

Advertisements

حقق فريق يوفنتوس فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق ساسولو بسبعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق يوفنتوس كلاً من البرازيلي أليكس ساندرو في الدقيقة التاسعة والألماني سامي خضيرة في الدقيقة الرابعة والعشرين والدقيقة السابعة والعشرين وأيضاً البوسني ميراليم بيانيتش في الدقيقة الثامنة والثلاثين، إضافة إلى الأرجنتيني غونزالو هيغواين في الدقيقة الثالثة والستين والدقيقة الرابعة والثمانين والدقيقة الثالثة والثمانين.

Advertisements

وعلى إثر ذلك رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 59 نقطة مما جعله ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت لحين نهاية جميع مباريات الجولة، فيما استقر رصيد فريق ساسولو عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر في الترتيب.

إقرأ أيضاً: طلائع الجيش يخطف فوزاً ثميناً من أمام ضيفه إنبي