أودينيزي يفرض التعادل الإيجابي على ضيفه الثقيل ميلان

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سقط فريق ميلان في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق أودينيزي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي.

وقد نجح في تسجيل هدف فريق ميلان الوحيد في المباراة الإسباني خواكين سوسو في الدقيقة التاسعة، إلا أن فريق أودينيزي تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة السادسة والسبعين وذلك حينما حارس المرمى الإيطالي الواعد جانلويجي دوناروما هدفاً بالخطأ في مرماه.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق ميلان رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما رفع فريق أودينيزي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن في الترتيب.

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