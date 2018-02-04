التعادل يحسم ديربي كتالونيا بين برشلونة وجاره إسبانيول

Advertisements

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة الديربي الكتالوني بين فريق برشلونة وبين مضيفه وجاره فريق إسبانيول، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب كورنيا في إقليم كتالونيا.

وقد نجح في تسجيل هدف فريق إسبانيول الوحيد في المباراة اللاعب جيرارد مورينو في الدقيقة السادسة والستين، فيما تمكن البارسا من تعديل النتيجة في الدقيقة الثانية والثمانين وذلك عبر المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

Advertisements

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق برشلونة رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما رفع فريق إسبانيول رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر في الترتيب.

إقرأ أيضاً: أودينيزي يفرض التعادل الإيجابي على ضيفه الثقيل ميلان