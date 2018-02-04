الأهلي يُعزز صدارته لترتيب الدوري المصري بفوز سهل على الاتحاد

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عزز فريق الأهلي موقعه في صدارة الترتيب عقب فوزه السهل خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ونجح في تسجيل أهداف المارد الأحمر كلاً من المغربي وليد أزارو في الدقيقة الأربعين والنجم عبد الله السعيد في الدقيقة السابعة والسبعين والنيجيري جونيور أجايي في الدقيقة الثانية والثمانين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلى 54 نقطة معززاً صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق الاتحاد السكندري عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر في الترتيب.

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