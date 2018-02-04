توتنهام يفرض التعادل الإيجابي على ليفربول وسط تألق صلاح

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فرض فريق توتنهام هوتسبير التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما خارج أرضه أمام مضيفه فريق ليفربول، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق توتنهام هوتسبير كلاً من فيكتور وانياما في الدقيقة الثمانين وأيضاً الإنجليزي هاري كين في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، فيما سجل أهداف فريق ليفربول في المباراة الفرعون المصري محمد صلاح في الدقيقة الثالثة والوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

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وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع فريق توتنهام هوتسبير رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.