محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

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واصل الفرعون المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعدما نجح النجم الدولي المصري في تسجيل هدفين جديدين في مباراة اليوم أمام فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن المباراة قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.

وبعد نجاح الفرعون المصري محمد صلاح في تسجيل هدفين جديدين مع فريقه ليفربول، بات لديه 21 هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، مما جعله يُشدد الخناق كثيراً على صاحب الصدارة الإنجليزي هاري كين، والذي رفع رصيده هو أيضاً إلى 22 هدفاً بعدما سجل هدف التعادل لمصلحة فريقه في مباراة اليوم.

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وعقب نجاح الفرعون المصري في الوصول إلى الهدف رقم 22 له في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 26 مباراة فقط، بات النجم المصري هو أسرع لاعب في تاريخ نادي ليفربول يتمكن من تحقيق ذلك الرقم القياسي متفوقاً على نجوم وأسماء لامعة مثل فيرناندو توريس وروبي فاولر ومايكل أوين.

أما الرقم القياسي الآخر الذي نجح الفرعون المصري محمد صلاح في تحطيمه، فهو رقم النجم الدولي المصري سابقاً أحمد حسام ميدو والذي سبق له وأن كان لاعباً في صفوف كلاً من أندية توتنهام هوتسبير إضافة إلى ويغان أتلتيك وميدلزبره.

حيث سجل النجم الدولي المصري السابق أحمد حسام ميدو 22 هدفاً في 94 مباراة خاضها في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما نجح الفرعون المصري الصغير محمد صلاح في تسجيل 23 هدفاً في 37 مباراة فقط خاضها في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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