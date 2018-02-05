إسماعيل يوسف: الفوز على طنطا أعاد الثقة للفريق وسعيد بالصفقات الجديدة

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قام الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بالتعليق اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي عن الفوز الذي حققه فريق الزمالك، والذي جاء في مساء يوم أمس الأحد على حساب ضيفه فريق طنطا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم الإثنين أعرب الكابتن إسماعيل يوسف عن سعادته البالغة بفوز فريق الزمالك على حساب فريق طنطا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذلك الفوز قد أعاد الثقة من جديد إلى الفريق وجماهيره الغفيرة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن إسماعيل يوسف على أنه سعيد للغاية بأداء ومستوى الصفقات الجديدة بعد انسجامهُم مع باقي عناصر الفريق، مؤكداً في ختام تصريحاته أن دعم مجلس إدارة نادي برئاسة المستشار مرتضى منصور للجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني الكابتن إيهاب جلال أدى إلى إعادة الثقة لدى كامل عناصر الفريق.