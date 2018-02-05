يورغن كلوب يُشيد بمستوى وأداء صلاح خلال مباراة توتنهام

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قام الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الانجليزي بالتعليق في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي على مستوى وأداء الفرعون المصري محمد صلاح، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين فريق ليفربول وبين ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له في مساء يوم أمس الأحد، أشاد المدرب الألماني يورغن كلوب كثيراً بما فعله النجم المصري محمد صلاح طوال دقائق المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النجم محمد صلاح كان الخطر الأبرز على خط دفاع فريق توتنهام هوتسبير منذ بداية المباراة وحتى اللحظات الأخيرة منها.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن الهدف الثاني الذي سجله النجم محمد صلاح كان رائعاً للغاية، مشدداً في الوقت ذاته على أن القرار الذي اتخذه النجم محمد صلاح من خلال مراوغة مدافعي فريق توتنهام هوتسبير وعدم التمرير لأي زميل له داخل منطقة الجزاء كان القرار الأفضل.

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