إيهاب جلال: الفوز على طنطا مهم للغاية لتخفيف الضغوطات على الفريق

قام الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتعليق في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي على الفوز الذي حققه فريقه، والذي جاء على حساب فريق طنطا بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.
فمن خلال تصريحات صحفية له في مساء يوم أمس الأحد، شدد الكابتن إيهاب جلال على أن الفوز الذي حققه فريقه على حساب فريق طنطا كان في غاية الأهمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المباراة كانت في غاية الصعوبة على فريقه منذ لحظة انطلاقتها وحتى أعلن حكم المباراة على نهايتها.
وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد الكابتن إيهاب جلال أن فريق الزمالك تعرض في الآونة الأخيرة إلى ضغوطات كبيرة للغاية من جانب الجميع، مضيفاً في ختام تصريحاته أن الفوز على حساب فريق طنطا سوف يُساهم بشكل كبير في العودة الفريق إلى المسار الصحيح من جديد في الفترة المقبلة.
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