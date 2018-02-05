قرار هام من إيهاب جلال بعد فوز الزمالك على طنطا

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اتخذ الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قراراً هاماً في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي، وذلك بعد فوز فريقه على حساب ضيفه فريق طنطا بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

حيث قرر الكابتن إيهاب جلال منح كافة اللاعبين الذين شاركوا في المباراة أمام فريق طنطا راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي سوف يخوضها الفريق اليوم الإثنين، وذلك من أجل تفادي عوامل الإجهاد أو الإصابات التي من الممكن أن يتعرض لها أي لاعب فريق الفريق، على أن يعود كافة اللاعبين إلى التدريبات من جديد في يوم غداً الثلاثاء.

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وبكل تأكيد سوف تكون المباراة القادمة لفريق الزمالك في غاية الأهمية، وخاصة وأنه سوف يرحل إلى مدينة الإسكندرية لملاقاة مضيفه فريق سموحة في مباراة مرتقبة للغاية بين الطرفين، وخاصة وأن فريق سموحة يتواجد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بينما يتواجد فريق الزمالك في المركز الخامس.

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