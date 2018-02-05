تعرف على حكم مباراة اليوم بين مصر المقاصة والمصري البورسعيدي

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تحضيراته في يوم أمس الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن عماد سليمان، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن جانبه أيضاً أنهى فريق المصري البورسعيدي تحضيراته تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام حسن، علماً بأن المباراة تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لفريق المصري البورسعيدي من أجل تعزيز مركزه الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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ومن جهتها قامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم أمين عمر من أجل إدارة هذه المباراة المرتقبة، على أن يتكون طاقمه المعاون من هاني العراقي وعبد الفتاح عريشة كحكم راية وعباس حسن كحكم رابع وبدوي حميدة ومحمد الجلاوي كحكم خامس.

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