تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المقاولون العرب

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته انطلاقاً من اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق المقاولون العرب في يوم الخميس المقبل.

وكان المارد الأحمر قد نجح في مساء يوم أمس الأحد في تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك من خلال الفوز السهل الذي حققه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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وتُعتبر المباراة القادمة لفريق الأهلي أمام نظيره فريق المقاولون العرب مباراة في غاية الأهمية نظراً لكونها مباراة مؤجلة، علماً بأن فوز فريق الأهلي في هذه المباراة سوف يرفع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 12 نقطة كاملة، وهو ما يعني أن فريق الأهلي سوف يكون في طريقاً مفتوحاً من أجل الحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة للموسم الثالث على التوالي.

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