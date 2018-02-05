ميدو يُبارك لمحمد صلاح بعد إنجازه الجديد مع ليفربول

قام الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً بالتعليق في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي على الرقم القياسي الذي كسره الفرعون المصري والنجم محمد صلاح، وذلك بعدما سجل هدفين لصالح فريقه ليفربول أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير.
حيث قام الكابتن أحمد حسام ميدو بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “مبروك محمد صلاح على تخطي عدد أهدافي في البريمرليغ، إن شاء الله قريباً تتخطى رقم آلان شيرر”.
وكان النجم المصري محمد صلاح قد نجح في تسجيل 23 هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في 37 مباراة خاضها سواء مع فريقه الحالي ليفربول أو مع فريقه السابق تشيلسي، فيما سجل الكابتن أحمد حسام ميدو 20 هدفاً في 94 مباراة خاضها مع كل الأندية التي لعب لها في مسابقة البريمرليغ.
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