هامسيك يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى يوفنتوس بعد عودة نابولي للصدارة

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حرص النجم السلوفيني المخضرم ماريك هامسيك قائد فريق نابولي الإيطالي على توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى فريق يوفنتوس في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي، وذلك عقب نجاح فريق نابولي في العودة من جديد إلى صدارة ترتيب الكالتشيو عقب فوزه على حساب مضيفه فريق بينيفينتو.

فمن خلال تصريحات صحفية له في مساء يوم أمس الأحد، أكد النجم ماريك هامسيك أن فريقه لا يخشى أي فريق في كرة القدم الإيطالية في الموسم الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كامل تركيز فريقه سوف يكون على نتائجه فقط دون التركيز على نتائج الآخرين.

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وكان فريق نابولي قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم أمس الأحد خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بينيفينتو بهدفين مقابل لا شئ، مما جعله يتربع من جديد على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي وبفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الثاني فريق يوفنتوس.

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