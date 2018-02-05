رئيس نادي طنطا يكشف عن السبب وراء استبعاد مصطفى محمد من مباراة الزمالك

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كشف فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي عن السبب الحقيقي وراء استبعاد النجم الواعد مصطفى محمد مهاجم فريق طنطا، وذلك من المباراة التي خسرها فريق طنطا في مساء يوم أمس الأحد على يد مضيفه فريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال مداخلة هاتفية له اليوم الإثنين في برنامج مع شوبير المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد رفقة الإعلامي أحمد شوبير، أكد فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا أن النجم الواعد مصطفى محمد كان منهاراً للغاية قبل المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه بكى للجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة المدير الفني الكابتن أسامة عرابي.

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وقد جاء ذلك خوفاً من رد فعل مجلس إدارة نادي الزمالك في حالة شارك في المباراة، لذلك تم اتخاذ القرار من جانب مجلس إدارة نادي طنطا إضافة إلى الجهاز الفني لفريق طنطا باستبعاد اللاعب من قائمة المباراة أمام فريق الزمالك.

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