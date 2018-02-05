ميلنر يكشف عن السبب الحقيقي وراء تعادل ليفربول مع توتنهام

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كشف النجم الإنجليزي المخضرم جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير الحالي عن السبب الحقيقي وراء تعادل فريقه أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد رود في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الأحد، أكد النجم المخضرم جيمس ميلنر أن انخفاض مستوى فريقه في شوط المباراة الثاني وعدم قدرته على مجاراة نسق فريق توتنهام هوتسبير المرتفع كان سبباً رئيسياً في سقوط فريقه في فخ التعادل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النتيجة التي حققها مخيبة جداً للآمال.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم جيمس ميلنر على أن ركلتي الجزاء التي تحصل عليهُما فريق توتنهام هوتسبير في المباراة مشكوك في صحتهما بنسبة كبيرة، مؤكداً في ختام تصريحاته أنه كان يعتقد أن الفوز سوف يكون من نصيب فريقه بعد الهدف الثاني الذي سجله زميله النجم محمد صلاح في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

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