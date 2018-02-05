موعد مباراة تشيلسي وواتفورد في الدوري الانجليزي اليوم الاثنين 5/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق واتفورد نظيره فريق تشيلسي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي وواتفورد

ستُقام مباراة تشيلسي وواتفورد في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وواتفورد

ستكون مباراة تشيلسي وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

تشكيلة فريق تشيلسي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / تيموي باكايوكو / ماركوس ألونسو / سيسك فابريغاس / إيدن هازارد

خط الهجوم: ألفارو موراتا

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