موعد مباراة مصر المقاصة والمصري البورسعيدي في الدوري المصري اليوم الاثنين 5/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مصر المقاصة والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق مصر المقاصة نظيره فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي على ملعب برج العرب، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مصر المقاصة والمصري البورسعيدي

ستُقام مباراة مصر المقاصة والمصري البورسعيدي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر المقاصة والمصري البورسعيدي

ستكون مباراة مصر المقاصة والمصري البورسعيدي منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة على كلاً من قناة النيل للرياضة إضافة إلى قناة أون سبورت وأيضاً قناة دي إم سي سبورتس.

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