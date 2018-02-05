وزير الشباب والرياضة يمدح محمد صلاح بعد تألقه من جديد مع ليفربول

Advertisements

قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بالتعليق اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي على تألق الفرعون المصري محمد صلاح من جديد مع ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعدما سجل له هدفين جديدين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في مساء يوم أمس الأحد.

حيث قام المهندس خالد عبد العزيز بنشر صورة تجمع بين عدد من الأساطير المصرية من بينهم النجم محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وعلق عليها قائلاً: “أباطرة القوى الناعمة المصرية، أم كلثوم ونجيب محفوظ وحسنين هيكل وعمر الشريف وأحمد زويل وعظماء غيرهم، أضيف إليهم إمبراطور جديد هو محمد صلاح، تحيا مصر”.

Advertisements

وكان الفرعون المصري محمد صلاح قد نجح في تسجيل هدفين لمصلحة فريقه ليفربول، وذلك في مباراة القمة التي جمعت بينه وبين ضيفه فريق توتنهام هوتسبير على ملعب أنفيلد رود، علماً بأن المباراة قد انتهت في نهاية المطاف على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.