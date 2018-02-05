حمدي النقاز بعد مشاركته الأولى: الزمالك قادم

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قام الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك بالتعليق اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي على الفوز الذي حققه فريقه، والذي جاء في مساء يوم أمس الأحد على حساب فريق طنطا بهدفين مقابل هدف واحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أعرب النجم التونسي عن سعادته البالغة بعد الفوز الذي حققه فريقه وخاصة في ظل تألقه في المباراة بشكل لافت في ظهوره الأول مع أبناء القلعة البيضاء، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفريق بأكمله قد ساهم في تحقيق ذلك الانتصار.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً وجه النجم التونسي حمدي النقاز الشكر إلى كافة زملائه في الفريق بعد مساعدته داخل الملعب في أول مباراة له مع الفريق، مشدداً في ختام تصريحاته على أن القادم سوف يكون أفضل لنادي الزمالك وجماهيره.

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