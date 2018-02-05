سيد معوض يكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركة صلاح محسن

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كشف الكابتن سيد معوض المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي عن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركة النجم الواعد صلاح محسن، وذلك في المباراة الماضية التي فاز فيها فريق الأهلي على حساب مضيفه فريق الاتحاد السكندري.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين، أكد الكابتن سيد معوض أن السبب الرئيسي وراء قرار الجهاز الفني لفريق الأهلي بعدم إشراك النجم الواعد صلاح محسن في المباراة أمام فريق الاتحاد السكندري، هو الانطباع الأول وخاصة وأن الانطباع الأول يدوم سواء بالنسبة إلى اللاعب أو الجماهير.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن سيد معوض على أن الجهاز الفني لفريق الأهلي لم يرغب في حرق ورقة النجم الواعد صلاح محسن، وخاصة وأنه يُعتبر أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم المصرية على مر التاريخ بأكمله.

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