مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض مغري من أجل ضم نجم ريال مدريد

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كشفت صحيفة أس الإسبانية اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تستعد من أجل تقديم عرض مغري في الفترة المقبلة، وذلك من أجل التعاقد مع نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد بشكل رسمي مع النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط فريق ريال مدريد، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل بناءً على رغبة كبيرة من طرف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن المدرب جوزيه مورينيو يُحاول أن يكون عاملاً حاسماً في الصفقة، وذلك من خلال التأثير على النجم الكرواتي الواعد ماتيو كوفاسيتش بالرحيل عن صفوف قلعة سانتياغو بيرنابيو نظراً لعدم مشاركته بصفة أساسية مع الريال بشكل دائم، وهو الأمر الذي لن يجده نهائياً في قلعة أولد ترافورد نظراً لحاجة فريق مانشستر يونايتد إلى خدماته.

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