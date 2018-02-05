أسطورة هولندا وبرشلونة يُشيد بمستوى صلاح بعد تألقه مع ليفربول

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قام الأسطورة باتريك كلويفرت نجم نادي برشلونة الإسباني والمنتخب الهولندي سابقاً بالتعليق اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي على تألق الفرعون المصري محمد صلاح من جديد مع فريقه ليفربول، وذلك بعد تألق الأخير بشكل لافت في مساء يوم أمس الأحد أمام فريق توتنهام هوتسبير.

حيث قام الأسطورة باتريك كلويفرت بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “في مباراة الأمس بين ليفربول وتوتنهام، لاعب واحد فقط الذي تألق وهو محمد صلاح، وهذا التألق ليس فقط حالياً، يا له من لاعب، تهانينا لكل جماهير ليفربول”.

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وكان الفرعون المصري محمد صلاح قد نجح في تسجيل هدفين جديدين لمصلحة فريقه ليفربول، وذلك في المباراة التي جمعت بين فريق الريدز وبين ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مساء يوم أمس الأحد على ملعب أنفيلد رود، علماً بأن المباراة قد انتهت في نهاية المطاف على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.

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