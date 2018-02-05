صلاح محسن أساسياً مع الأهلي أمام المقاولون العرب

كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي أن النجم الواعد صلاح محسن سوف يكون أساسياً مع فريق الأهلي، وذلك في المباراة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق المقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
حيث أشارت المصادر إلى أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري قرر أن يمنح الفرصة الكاملة للنجم الواعد صلاح محسن، وذلك من خلال البدء به في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر في المباراة المؤجلة القادمة أمام فريق المقاولون العرب.
كما أضافت المصادر أيضاً أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي كان ينوي الدفع بالنجم الصاعد صلاح محسن في المباراة الماضية أمام فريق الاتحاد السكندري، إلا أن تعرض كلاً من النجم التونسي علي معلول إضافة إلى المدافع أيمن أشرف إلى الإصابة جعل حسابات الجهاز الفني تتغير.
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